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وكيل معمل المناخ بوزارة الزراعة: أمطار رعدية تصل حد السيول على 3 مناطق غدًا

08:03 م الأربعاء 13 مايو 2020
وكيل معمل المناخ بوزارة الزراعة: أمطار رعدية تصل حد السيول على 3 مناطق غدًا

وزارة الزراعة

كتب- أحمد مسعد :

قال الدكتور محمد علي فهيم، وكيل المعمل المركزي للمناخ بوزارة الزراعة، إنه من المتوقع سقوط أمطار رعدية بداية من غدِ الخميس وحتى الثلاثاء المقبل بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة على مناطق (شمال وجنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر) وقد تصل لحد سيول خاصة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

وأضاف فهيم، في بيان، اليوم الأربعاء، أن كافة محافظات الجمهورية تتأثر بداية من الخميس الموافق 14 مايو بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن اندفاع لكتلة هوائية شبه استوائية حارة ورطبة نحو المنطقة وتتكاثر الغيوم المتوسطة تكون بعضها ركامية الرعدية في عموم شرق البلاد وشبه جزيرة سيناء حيث تهطل الأمطار بداية من الغد وتستمر فرصها حتى بداية الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه بداية من السبت المقبل حتى نهاية الأسبوع تسود أجواء شديدة الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية تتخطى 40 درجة على كافة الأنحاء .

وتابع: درجات الحرارة قد تتجاود الـ43 أو 44 وتتخطى 45 درجة مئوية في جنوب مصر بداية الأسبوع .​

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وزارة الزراعة السيول أمطار المناخ

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