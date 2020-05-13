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تجديد تعيين أحمد عبدالمؤمن مديرًا لأوقاف البحيرة.. واستمراره وكيلا للوزارة بالمنوفية

07:35 م الأربعاء 13 مايو 2020
تجديد تعيين أحمد عبدالمؤمن مديرًا لأوقاف البحيرة.. واستمراره وكيلا للوزارة بالمنوفية

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارا تنفيذيا بتجديد تعيين الشيخ أحمد عبدالمؤمن أحمد يونس، مديرًا لمديرية البحيرة، مع استمرار تكليفه مديرًا لمديرية المنوفية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن التجديد للشيخ أحمد عبدالمؤمن بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1042 لسنة 2020.

ويعد الشيخ أحمد عبدالمؤمن، أحد أكفأ وكلاء وزارة الأوقاف، وأحدث طفرة بمديرية المنوفية، منذ توليه المنصب منذ عدة سنوات، وتربطه علاقات جيدة بمديري الإدارات والأئمة.

ونجح الشيخ عبدالمؤمن في تنفيذ المهام التي تسند إليه من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والتي كان آخرها السيطرة على المساجد خلال فترة الغلق، إذ لم تسجل محافظة المنوفية إلا مخالفتين فقط لقرار الوزارة بتعليق الجمع والجماعات، وهو ما كان سببا في التجديد له.​

وزارة الأوقاف محمد مختار جمعة أحمد عبدالمؤمن أوقاف البحيرة

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