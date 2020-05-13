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مطار مرسى علم يستقبل 134 مصريًا عائدين من الخرطوم

07:20 م الأربعاء 13 مايو 2020
مطار مرسى علم يستقبل 134 مصريًا عائدين من الخرطوم

مطار مرسى علم الدولي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، رحلة استثنائية تقل 134 مصريًا، سيرتها شركة "آير كايرو" لعودة المصريين العالقين بالعاصمة السودانية الخرطوم منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .

وقالت مصادر بالمطار، إن رحلة "آير كايرو" وصلت مطار مرسى علم الدولي، وتم إنهاء إجراءات وصولها بمعرفة أطباء الحجر الصحي، بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل الركاب القادمين إلى المناطق المخصصة لعزلهم 14 يومًا تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .​

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