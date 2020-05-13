الحجر المنزلي للمخالطين .. تعرف على إجراءات البرلمان بعد إصابة نائبة بكورونا

كتب- مصراوي:

قال مجلس النواب، إنه في ضوء تأكيد إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تم على الفور التواصل مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، والذين حضروا إلى مقر المجلس فور إخطارهم، وقاموا بمعاينة أماكن تواجد النائبة خلال الأسبوع الماضي، سواء في القاعة الرئيسية أو قاعات الاجتماعات أو القطاع الطبي.

وأضاف المجلس، في بيان، اليوم الأربعاء، أن قطاع الطب الوقائي راجع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها المجلس منذ بداية الأزمة، وخاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتنظيم المسافات الآمنة في الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات.

وأفاد مسئولوا الطب الوقائي بكفايتها تمامًا لمنع انتشار أي عدوى دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات.

وتابع: كما أكد مسئولوا الطب الوقائي أنه على كل من خالط النائبة (مخالطة فعلية مستمرة وعن قرب) أن يقوم باتخاذ إجراءات الحجر المنزلي الذاتي لمدة 14 يومًا دون الحاجة لأخذ مسحة منه، وفي حالة ظهور أي أعراض عليه تؤخذ منه المسحة اللازمة لإجراء التحاليل المطلوبة، وحتى الآن لم يتم عزل أي نائب أو موظف بالأمانة العامة لمجلس النواب ممن تتوافر فيه هذه المعايير.

وأكد المجلس في بيانه، أنه بناء على توجيهات رئيس المجلس باتخاذ إجراءات وقائية إضافية على سبيل الاحتياط، قامت الأمانة العامة لمجلس النواب بالأمس وصباح اليوم الأربعاء 13 مايو باتخاذ إجراءات إضافية، لمنع انتشار أي عدوى، من خلال تطهير وتعقيم جميع قاعات ومباني ومكاتب مجلس النواب، بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

ومنح المستشار محمود فوزي، الأمين العام، جميع العاملين إجازة مدفوعة الأجر لمدة يومين لحين الانتهاء من إجراءات تعقيم وتطهير جميع المباني والقاعات، وتم التنبيه على العاملين المخالطين للنائبة عن قرب على نحو ما سبق بيانه (مخالطة فعلية مستمرة وعن قرب) بالالتزام بإجراءات الحجر المنزلي الذاتي لمدة 14 يوما، وحال ظهور أي أعراض يتم التواصل مع القطاع الطبي لاتخاذ اللازم.

وتواصل القطاع الطبي مع النائبة للاطمئنان على صحتها وسلامتها، وتم إرسال الأدوية اللازمة من القطاع الطبي بالمجلس والذي يتابع حالتها الصحية على مدار الساعة.​