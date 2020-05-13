وزير النقل: التعاقد على 260 جرارًا وإعادة تأهيل الأسطول الحالي

كتب- أسامة علي:

ترأس الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العامة العادية رقم 18 للشركة المصرية للصيانة، وخدمات السكك الحديدية إيرماس، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة، وقائمة المركز المالي، وعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية المعدلة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019.

واستعرض الوزير، أعمال العمرات المختلفة للشركة خلال عام2019 حيث تم إجراء 497 عمرة عمومية للجرارات كما استعرض الوزير موقف مخزون وعقود قطع الغيار ومهمات التشغيل وموقف الإنشاءات الجديدة الجاري تنفيذها لرفع كفاءة الورشة ومضاعفة إنتاجيتها حيث يجري إنشاء وتطوير ورش (الموتورات والبورينج والبواجي والرفع والتركيب).

كما ناقشت الجمعية، مخطط رفع كفاءة المعدات الحالية، وتدعيم الورشة بمعدات جديدة وأجهزة اختبار جديدة، فضلا عن عدد من العقود المحلية والخارجية مثل عقود إصلاح عدد من موتورات الجر والموتورات الإضافية مع دولة السودان وما تم عقده من دورات تدريبية للعاملين بالورشة، وموقف العقد المبرم بين الهيئة وشركة PRLالأمريكية والخاص بعمل عمرة لـ41 جرارا EMD بورش إيرماس، حيث تم شحن 24 محركا و120 موتور جر وفي انتظار إعادة الشحن مرة أخرى تمهيدا لإعادة هذه الجرارات للخدمة.

وشدد الوزير، على ضرورة الاستمرار في عقد كافة أنواع الدورات التدريبية لكافة العاملين في مختلف التخصصات، باعتبار العنصر البشري هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، وضرورة الاستمرار في ربط الحافز بالإنتاج واستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في الورشة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين من أولويات وزارة النقل.

وأشار إلى أن الوزارة تسير في اتجاهين متوازيين الأول يخص الجرارات لتدعيم قوة الجر من خلال التعاقد على شراء 260 جرارا جديدا والثاني يتمثل في صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات، مشددا على عدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تكون العمرات بجودة عالية تنعكس إيجابيا على قوة الجر بالسكة.

كما وجه الوزير الشكر لمجلس الإدارة والعاملين بالشركة على جهودهم المبذولة في تنفيذ خطة الإصلاح المخططة وتحقيق أرباح للشركة رغم ظروف العمل الصعبة.​