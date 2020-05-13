أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

"الأعلى للإعلام" يعلن إجراءات استيراد أو إنتاج أجهزة البث أو فك الشفرة

04:03 م الأربعاء 13 مايو 2020
"الأعلى للإعلام" يعلن إجراءات استيراد أو إنتاج أجهزة البث أو فك الشفرة

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي:

طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من يرغب في استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأية صورة داخل جمهورية مصر العربية لأيٍ من أجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئي، بالتقدم بطلب محدد للمجلس به نوع هذه الأجهزة، على أن يوافق المجلس أو يرفض الطلب حسب ما يراه مناسبا.

ونصت المادة 43، من لائحة تراخيص المجلس الخاصة بالوسائل الإعلامية، والتي أصدرها منذ أيام، على أنه مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجب على من يرغب في استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأية صورة داخل جمهورية مصر العربية لأيٍ من أجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئي ( وتشمل جميع أجهزة استقبال أو فك الشفرة للبث المسموع أو المرئي، وIPTV ، ومثيلاتها)، أن يتقدم بطلب محدد به نوع هذه الأجهزة، ورقم موديلها، وكميتها، إلى الأمانة العامة مُرفقا به نسخة من كتيب المواصفات الفنية لها، وذلك لأخذ موافقة كتابية من المجلس الأعلى .

وتعرض الأمانة العامة الطلبات على المجلس الأعلى للبت بالموافقة أو الرفض بعد أن تقوم باستيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وكافة البيانات والمستندات اللازمة أو التي يطلبها المجلس الأعلى.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أجهزة البث مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10093

    عدد المصابين

  • 2326

    عدد المتعافين

  • 544

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعليمات جديدة للأطباء للتعامل مع "عدوى كورونا".. والنقابة تطالب السيسي بالتدخل