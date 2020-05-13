وفاة نقيب العلاج الطبيعي بالأقصر متأثرًا بإصابته بكورونا

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور سامي سعد النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعي، وفاة الدكتور عبدالناصر حسن، نقيب العلاج الطبيعي بالأقصر ومدير مستشفى الأقصر العام سابقًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال "سعد" في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن "حسن" توفي اليوم جراء إصابته بفيروس كورونا بعد معاناته خلال الأيام الماضية من الإصابة، وكان يعاني من أمراض أخرى.

وحتى أمس الثلاثاء، سجلت وزارة الصحة 10093 حالة إصابة بكورونا من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.