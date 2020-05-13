"التنبؤ بالفيضان": سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على هذه المناطق
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
كتب- أحمد مسعد:
كشف مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، حالة الأمطار خلال الـ72ساعة القادمة.
وأوضح المركز، اليوم الأربعاء، أن أجزاء من الصعيد شهدت هطول أمطار خفيفة، بينما توقع المركز أن يشهد غداً الخميس، سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الصعيد، وتقل شدتها على جنوب سيناء وخليج السويس وسواحل البحر الأحمر.
وتوقع المركز أن يشهد يوم الجمعة سقوط أمطار متوسط على سواحل البحر الأحمر وتقل شدتها على جنوب سيناء.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
10093
عدد المصابين
-
2326
عدد المتعافين
-
544
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4222968
عدد المصابين
-
1476137
عدد المتعافين
-
288368
عدد الوفيات
إعلان