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"التنبؤ بالفيضان": سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على هذه المناطق

03:06 م الأربعاء 13 مايو 2020
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كتب- أحمد مسعد:

كشف مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، حالة الأمطار خلال الـ72ساعة القادمة.

وأوضح المركز، اليوم الأربعاء، أن أجزاء من الصعيد شهدت هطول أمطار خفيفة، بينما توقع المركز أن يشهد غداً الخميس، سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الصعيد، وتقل شدتها على جنوب سيناء وخليج السويس وسواحل البحر الأحمر.

وتوقع المركز أن يشهد يوم الجمعة سقوط أمطار متوسط على سواحل البحر الأحمر وتقل شدتها على جنوب سيناء.

سقوط أمطار خفيفة مركز التنبؤ بالفيضان وزارة الري

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