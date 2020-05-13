القوى العاملة: 59 ألف عامل غير منتظم بالدقهلية صرفوا الـ500 حتى الآن

كتب - يوسف عفيفي:

قالت مديرية القوى العاملة بالدقهلية، إنها تتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من وباء كورونا بالمحافظة، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.

وبحسب بيان اليوم، تلقى محمد سعفان وزير القوي العاملة، تقريرا بذلك من أحمد القللي وكيل الوزارة مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم خلال أبريل الماضي.

وأكد التقرير، صرف نحو 43 ألفا و444 عاملا غير منتظم من خلال 263 فرع للبريد، و104 فروع للبنك الزراعي المصري خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل الماضي، فضلا عن استكمال المرحلة الأولى وعددها 16 الفاً و842 عاملا خلال الفترة من 26 إلى 30 من نفس الشهر، وحتى 14 مايو الجاري.

وأشار القللي، إلى متابعة المديرية صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 2523 عاملا بقيمة إجمالية مليوناً و261 ألفاً و500 جنيه، وذلك خلال الفترة من 29 مارس وحتى 29 أبريل الماضي.

وتابعت المديرية، الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 197 منشأة، من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية ومكاتب التفتيش العمالي.