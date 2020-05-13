مطار مرسى علم يستقبل 311 مصريًا من العالقين بكندا

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، رحلة طيران استثنائية، قادمة من مدينة تورونتو على متنها 311 من المصريين العالقين في دولة كندا منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأجرت سلطات مطار مرسى علم، فحص طبي على جميع ركاب الرحلة القادمين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي لقضاء مدة 14 يومًا، تنفيذًا لقرار وزارة الصحة مع العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.