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الحكومة توافق علي إضافة كلية الفنون التطبيقية بجامعة سوهاج

01:55 م الأربعاء 13 مايو 2020
الحكومة توافق علي إضافة كلية الفنون التطبيقية بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة كلية الفنون التطبيقية والتراثية لجامعة سوهاج.

وبحسب بيان عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، يأتي حرص جامعة سوهاج على إنشاء كلية الفنون التطبيقية والتراثية نظراً لخلو جامعات محافظات الصعيد من كلية للفنون التطبيقية، وهو ما سيُساهم لمن يحظى بالالتحاق بها والتخرج فيها في احداث نهضة اقتصادية بصعيد مصر، والمُساهمة في بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية.

جامعة سوهاج كلية الفنون التطبيقية مجلس الوزراء

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