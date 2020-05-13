سنتصدى بحزم لأي تجاوزات.. "الري": إزالة كل أشكال التعديات على مجرى نهر النيل

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، إزالة كل أشكال التعديات على مجرى نهر النيل.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي وَفق توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بإزالة كل مخالفات الردم وإعادة القطاع المائي بمناطق التعديات إلى وضعه الطبيعي، وبما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترتَي أقصى وأقل الاحتياجات.

وأشارت الوزارة إلى استمرار أجهزة وزارة الموارد المائية والري، المتمثلة في الإدارة العامة لحماية نيل جنوب دمياط، في تطوير وحماية النيل بمتابعة وإشراف المهندس علاء خالد رئيس القطاع في حصر وتدقيق أماكن التعدي بالردم، والتي تركزت هذه المرة أمام العديد من واجهات القرى النيلية بقريتَي ميت دمسيس وميت أشتا على فرع دمياط مركز أجا في محافظة الدقهلية.

ونوهت الوزارة بأنه تم تجهيز المعدات وتكثيف حملات متتالية لرفع هذه الكميات من الأتربة من فرع دمياط.

وتقوم أجهزة القطاع المتمثلة في الإدارة العامة لحماية نيل بني سويف حاليًّا في إزالة كميات الردم المخالف لمجرى نهر النيل بناحية التبين- حلوان- القاهرة، والتي قامت بها إحدى الشركات الكبرى.

ويبلغ إجمالي كميات الردم أكثر من ١٠ آلاف متر مكعب، وبواجهة تتجاوز ٤٠٠ متر على النيل.

وتؤكد أجهزة الوزارة المتمثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل أنها لن تألو جهدًا في التصدي والوقوف بحزم تجاه أية محاولات للتعدي على النهر.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تعرض مجرى نهر النيل فرع دمياط إلى تعديات غير مسبوقة خلال العقود السابقة، والتي تمثلت في قيام العديد من المخالفين بأعمال ردم بالمجرى المائي؛ لاكتساب مساحات من الأراضي وضمها إلى حيازاتهم دون وجه حق؛ مما ترتب عليه حدوث اختناقات بالمجرى المائي للفرع على نحو غير معهود.