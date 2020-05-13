"ملاصقا للبلكونات".. نشر أحدث صور لمحور الملك سلمان بالجيزة

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- إسلام فاروق:

التقظت عدسة مصراوي، أحدث صور لمحور الملك سلمان بمنطقة الهرم بالجيزة، بعد ان أثارت جدلا خلال الأيام الأخيرة نتيجة ملاصقة الكوبرى للعمارات.

وكان اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، رد على الصور، قائلا: أن أي مواطن مضار من تنفيذ الكوبري سيتم تعويضه من الدولة، بشرط أن يكون غير مخالف وغير معتد على حرم الطريق، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي مواطن تقدم بشكوى حتى الأن.

وأكد أنه يتم التواصل مع الحي التابع لمحافظة الجيزة، لمعرفة إذا كانت العمارات مخالفة أم لا، كما سيتم دراسة التعامل معها، قائلًا: "هل الناس دي هتبقى منفذه العمارات بشكل سليم، وهتسكت".

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن أهالي المنطقة استفادو كثيرًا من تنفيذ هذا المحور، حيث تم تغيير جميع شبكات المياه والصرف، بالكامل.

ويتم تنفيذ محور الملك سلمان (فوق مسار تغطية ترعة الزمر) بمحافظة الجيزة، لربط مناطق شمال و جنوب المحافظة و الوصول بالرحلات المرورية إلى وقت قصير، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمحور نحو 4.2 مليار جنيه.

يهدف لحل العديد من المشكلات المرورية وإعادة توزيع الحركة، ويجري تنفيذه على المسار المغطى لترعة الزمر في المسافة بين القوس الجنوبي للطريق الدائري بالقرب من ميدان المنيب، والقوس الشمالي للطريق الدائري بمنطقة إمبابة، يتقاطع مع شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثين - خاتم المرسلين - الهرم - فيصل - محور صفط اللبن - جامعة الدولة العربية - ناهيا - محور 26 يوليو - مطار إمبابة).