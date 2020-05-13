"الرى": إزالة ردم الأتربة بالمجرى المائي لنهر النيل فرع دمياط

كتب - أحمد مسعد:

شنت أجهزة وزارة الري، المتمثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، اليوم الاربعاء، حملة لإزالة ورفع كميات من ردم الأتربة بالمجري المائي لنهر النيل على فرع دمياط، بالإضافة إلى رفع كميات من الردم بما يجاوز ١٠ آلاف متر مكعب وبواجهة تجاوز ٤٠٠ متر على النيل بحلوان، بحسب بيان وزارة الري.

يأتي ذلك حرصا على ازالة كافة أشكال التعديات علي مجري نهر النيل وبتوجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري بإزالة كافة مخالفات الردم وإعادة القطاع المائي بمناطق التعديات إلى وضعه الطبيعي وبما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترتى أقصى وأقل الاحتياجات.

واستمرت أجهزة قطاع تطوير وحماية النيل المتمثلة في الإدارة العامه لحماية نيل جنوب دمياط وبمتابعة وإشراف المهندس علاء خالد رئيس القطاع في حصر وتدقيق أماكن التعدي بالردم والتي تركزت هذه المرة أمام العديد من واجهات القري النيلية بقريتي ميت دمسيس وميت أشتا على فرع دمياط - مركز أجا - محافظة الدقهلية ،وعلى الفور تم تجهيز المعدات وتكثيف حملات متتالية لرفع هذه الكميات من الأتربة من فرع دمياط.

وفي سياق متصل تقوم أجهزة القطاع المتمثلة في الإدارة العامة لحماية نيل بني سويف حاليا ومنذ الصباح في إزالة كميات الردم المخالف لمجري نهر النيل بناحية التبين - حلوان - القاهرة والتي قامت بها إحدى الشركات الكبري , وتبلغ إجمالي كميات الردم مايجاوز ١٠ آلاف متر مكعب وبواجهة تجاوز ٤٠٠ متر على النيل.

وتؤكد أجهزة الوزارة والمتمثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل أنه لن تألو جهدا في التصدي والوقوف بحزم تجاه أي محاولات للتعدي علي مجري النهر وحرمه.

يذكر انه سبق وأن تعرض مجري نهر النيل فرع دمياط لتعديات غير مسبوقة خلال العقود السابقة والتي تمثلت في قيام العديد من المخالفين بأعمال ردم بالمجري المائي لإكتساب مساحات من الأراضى وضمها لزماماتهم دون وجه حق مما ترتب عليه حدوث إختناقات بالمجري المائي للفرع علي نحو غير معهود.​