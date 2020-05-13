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بمشاركة الرداد وبشرى.. إطلاق مسلسل كارتون يدعو للتبرع بالدم

03:41 ص الأربعاء 13 مايو 2020
بمشاركة الرداد وبشرى.. إطلاق مسلسل كارتون يدعو للتبرع بالدم

مسلسل وريد ووريدة

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، إطلاق أول مسلسل رسوم متحركة في الوطن العربي عن التبرع بالدم ويحمل اسم "وريد ووريدة" خلال الفترة المقبلة.

وأوضح سراج، في تصريحات صحفية، أن المسلسل الذي سيتم بثه قريبًا انتجته وزارة الصحة وبطولة كل من الفنانين حسن الرداد وبشرى ونسمة محجوب.

وأشار إلى أن الرداد وبشرى شاركا في المسلسل متطوعين للحث على ثقافة التبرع بالدم، وقامت الفنانة نسمة محجوب بغناء مقدمة ونهاية المسلسل كمتطوعة أيضًا.

وأضاف أن المسلسل يهدف لتشجيع ثقافة التبرع بالدم لانقاذ آلاف المرضى، في سلامة ومأمونية كاملة باتباع كل الإجراءات الاحترازية واجراءات السلامة لوصول الدم أمنا الى مستحقيه.

وأكد ان المسلسل من إعداد وتصميم شباب الأطباء بالمركز القومي والعاملين به.

كان المركز القومي لنقل الدم حصل منذ أيام على اعتماد الجمعية الامريكية لبنوك الدم AABB للمرة الثالثة على التوالي وهي أعلى شهادة معتمدة على مستوى العالم في مجال بنوك الدم.

ويعد البنك القومي الوحيد في مصر الحاصل على هذه الشهادة الدولية، مما يعني مامونية الدم في البنوك القومية التابعة للوزارة.​

مسلسل وريد ووريدة مسلسل كارتون التبرع بالدم حسن الرداد بشرى

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