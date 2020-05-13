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اليوم.. رحلة استثنائية لإعادة العالقين من الخرطوم لمرسى علم

05:00 ص الأربعاء 13 مايو 2020
اليوم.. رحلة استثنائية لإعادة العالقين من الخرطوم لمرسى علم

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

تسير وزارة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، رحلة جوية استثنائية إلى الخرطوم لإجلاء المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج .

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن شركة اير كايرو تسير رحلة تقلع من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى الخرطوم، تعود بالعالقين إلى مرسى علم، حيث يتم تخصيص أماكن لعزل العالقين القادمين من الخارج، لمدة 14 يوماً وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا .

وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.​

وزارة الطيران المدني رحلة استثنائية الخرطوم مرسى علم إعادة المصريين العالقين فيروس كورونا

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