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برلمانية بمناسبة اليوم العالمي للتمريض: يسطرون بطولات في مكافحة كورونا

12:56 ص الأربعاء 13 مايو 2020
برلمانية بمناسبة اليوم العالمي للتمريض: يسطرون بطولات في مكافحة كورونا

البرلمانية منى منير

كتبت - ميرا ابراهيم:
توجهت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بالتحية والتقدير للعاملين بمجال التمريض، بمناسبة اليوم العالمي لهم، مشيرة إلى أن الممرضين يقدمون العديد من التضحيات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة المصرية جراء مكافحتها لفيروس كورونا المستجد، وتعريض حياتهم للخطر في سبيل الحفاظ على حياة المصريين.

وأوضحت منير، في بيان لها، أن الأطباء والممرضين يسطرون ملاحم وطنية لا تقل أهمية عن البطولات التي يسطرها رجال القوات المسلحة، فهم خط الدفاع الأول لإبعاد هذا الوباء عن الشعب المصري والعبور بالدولة المصرية لبر الأمان.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الممرضين ملائكة الرحمة الذين يقدمون راحتهم وأرواحهم فداء لرعاية المرضى والمصابين بالفيروس.

منى منير مجلس النواب فيروس كورونا القوات المسلحة

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