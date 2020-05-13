برلمانية تقترح تطبيق الحظر الكامل 10 أيام لمواجهة كورونا

كتبت - ميرا ابراهيم:

أكدت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، ضرورة بحث اللجنة الوزارية المعنية بمواجهة فيروس كورونا، فكرة تطبيق الحظر الشامل والكامل لمدة 10 أيام، مشيرة إلى دور الحظر الكامل في وقف الزيادة المقلقة في أعداد الإصابات.

وأضافت النائبة في بيان لها، أن معدل الإصابات زاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية وتخطينا عشرة آلاف إصابة، بما بستدعي معه تشديد الإجراءات المطبقة ومنها الحظر الشامل.

ونوهت: الدول التي فاقت من الأزمة وأوقفت الزيادة في الإصابات كانت أولى خطواتها تطبيق الحظر الكامل، ومن ثم فيجب بحث تطبيقه في مصر، حرصا على عدم تفاقم الأزمة.

وعلقت النائبة: رافضو مقترح الحظر الكامل من منطلق تأثيره على الاقتصاد، يجب أن يعيدوا حساباتهم حيث أن الحظر الجزئي غير مجد، ويسبب أزمة اقتصادية اكبر في ظل طول مدة تطبيقه.

واقترحت فرض الحظر الشامل لمدة ١٠ أيام من ضمنهم أجازة العيد و آخر أيام رمضان لمنع التزاحم المتوقع.