مايا مرسي تستعرض السياسات والبرامج الداعمة للمرأة بأحد برامج "سوشيال ميديا"

كتبت: نور العمروسي:

أجرت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، حوارا مع برنامج "مباشر مع عادل" الذي يقدمه الدكتور عادل العدوي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، على "انستجرام".

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي محاور التقرير الأول الذى أعدته جمهورية مصر العربية لرصد السياسات والبرامج الداعمه للمرأة والتي اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، في الفترة من 14 مارس حتي 6 أبريل 2020، مؤكده أن هذا التقرير جاء بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس.

وتحدثت رئيس المجلس، عن أهم التحديات التى تواجهها المرأة المصرية، مؤكدة أن الفكر الرجعي تجاه المرأة يعتبر أهم تحدى مازال يواجهها، وعبرت عن إيمانها أن الفكر يتغير مع الأجيال الجديدة.

وتحدثت عن أهم الإنجازات التي تحققت للمرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وأكدت أنه يمثل كسر الحاجز الزجاجي لوصول المرأة إلى مواقع القيادة، فقد وصلت المرأة إلى منصب مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي و و25% بمجلس الوزراء، وتعديلات دستورية أخيرة ضمنت 25% فى البرلمان القادم، فضلاً عن العديد من القوانين والتشريعات المنصفة للمرأة من أهمها قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.

وأشارت إلى نجاح المجلس من خلال حملة طرق الأبواب خلال أربعة سنوات فى تحقيق 17 مليون زيارة فى 3 آلاف قرية بمحافظات مصر، وتضمن الحوار أيضا الحديث عن تجربة رئيس المجلس خلال عملها فى الأمم المتحدة، والعديد من القضايا الهامة الأخرى.

واختتمت الحوار برسالة إلى شباب وشابات مصر، حيث دعت إلى العمل والاجتهاد والحلم واحترام المرأة، وطالبت شابات مصر بالحرص على التعليم والعمل وأن يكون سقف طموحاتهن وأحلامهن بلا حدود .

وفى الختام عبر الدكتور عادل العدوى عن سعادته بالحوار مع الدكتورة مايا مرسي التي تعد نموذجا مشرفا ومصدر فخر لمصر والمرأة المصرية.