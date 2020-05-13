برلماني يشيد بقرار إسقاط الضريبة العقارية للمنشآت السياحية: تقلل التبعات السلبية

كتبت - ميرا ابراهيم:

أشاد النائب محمد المسعود، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بتنفيذ الحكومة للتوجيهات الرئاسية لدعم القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالتبعات والآثار السلبية لفيروس كورونا، أهمها إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية 6 أشهر.

ولفت محمد المسعود، في بيان له، إلى أهمية المبادرة التي طرحتها الحكومة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة، وتمكين المنشآت السياحية والفندقية ودعمها لسد أجور وراتب العاملين بها، وسد الاحتياجات الأساسية للتشغيل، وذلك لتقليل التداعيات السلبية لهذه الجائحة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المبادرات التي طرحتها الحكومة أتت بثمارها بقطاع السياحة، واستمرت الفنادق بتنفيذ توجيهات الحكومة بشأن صرف رواتب العاملين وعدم تسريح أي عامل، فضلا عن تطبيق العقوبات التي أعلنت عنها وزارة السياحة بسحب تراخيص الفنادق التي ستخالف تنفيذ تلك التوجيهات.