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برلمانية تحذر من سلوكيات المواطنين خلال أيام العيد: بيئة خصبة لانتشار الفيروس

12:24 ص الأربعاء 13 مايو 2020
برلمانية تحذر من سلوكيات المواطنين خلال أيام العيد: بيئة خصبة لانتشار الفيروس

آمال رزق الله عضو مجلس النواب

كتب - ميرا ابراهيم:

طالبت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة ووزارة الصحة بشأن فيروس كورونا، حتى يحموا أنفسهم وأسرهم من خطر الإصابة بالفيروس، مشددة أن سلوكيات المواطنين هي التي تحدد مصير الفيروس وحجم التضرر منه.

وأوضحت عضو مجلس النواب في بيان لها، أن زيادة عدد الإصابات خلال الأسبوع الأخير جاء نتيجة عدم التزام المواطنين في بداية شهر رمضان، مما سبب تزاحم واختلاط وغيره، وأعطى بيئة خصبة لتفشي الفيروس.

وحذرت رزق الله، من التعامل بشكل طبيعي خلال هذه الأيام وزيادة الزيارات الأسرية والنزل إلى الأسواق لشراء ملابس واحتياجات عيد الفطر، متابعة: "سيؤدي ذلك إلى تضاعف أعداد الإصابات".

وأشارت إلى أن المواطن الذي يلتزم بالتباعد الاجتماعي والحظر، يحمي نفسه وأسرته من خطر الإصابة، ولا بد من تعميم ثقافة الالتزام بالتعليمات في هذه المرحلة الحرجة.

آمال رزق الله مجلس النواب وزارة الصحة فيروس كورونا

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