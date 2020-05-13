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وفاة الكاتب المسرحي محمود الطوخي عن عمر 75عاما‎

12:05 ص الأربعاء 13 مايو 2020
وفاة الكاتب المسرحي محمود الطوخي عن عمر 75عاما‎

محمود الطوخى

كتب-مصطفي حمزة:

توفي الكاتب المسرحي محمود الطوخي مساء اليوم عن عمر يناهز75عاما ، إثر أزمه صحية تعرض لها خلال تواجده في منزله بالإسكندرية،

د.غادة حسين "زوجة الراحل"، في تصريح خاص لـ"مصراوى"، قالت وهي تبكي "الوفاة حدثت منذ حوالي ساعة بشكل مفاجئ، خلال تواجده بالمنزل، ومن المقرر إقامة مراسم التشييع في القاهرة، حيث يتم الدفن في مقابر الأسرة بالبساتين غدًا الأربعاء"،

وعاني الكاتب الراحل خلال مؤخرا من أزمات صحية عديدة بسبب ضعف عضلة القلب والشريان الأورطي، ودخل بسببها المستشفى العسكري بالإسكندرية.

وقدم الطوخي مجموعه مسرحيات تنتمي للكباريه السياسي، ومنها دستور يا اسيادنا، وبكرة، وغيبوبة، وكان قبل رحيله يعد لمسرحيه بعنوان "كان فيه واحدة ست) بطولة سميحة أيوب

محمود الطوخي غادة حسين الإسكندرية أزمة صحية مسرحية دستور يا اسيادنا

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