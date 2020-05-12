يهدد حياة آلاف المرضى.. برلماني يحذر من تراجع معدلات التبرع بالدم

كتب- أحمد علي:

تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، حول وجود أزمة محتملة قد تواجهها بنوك الدم في مصر خلال الفترة المقبلة، في حالة استمرار تراجع أعداد المتبرعين بالدم، بما ينذر بتراجع مخزون الدم وتهديد حياة الآلاف من المرضى.

وقال بركات إنه لم يحدث نقص حتى الآن في مخزون بنوك الدم أو بنك الدم المركزي، لكن هناك انخفاضًا في معدل التبرع بالدم عالميًّا بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص؛ فوصلت نسبة انخفاض المتبرعين إلى 20%؛ ولكن الدم هو سائل الحياة الذي لا بديل عنه وأن تراجعه يهدد حياة آلاف المرضى.

وطالب النائب، المواطنين بالالتحام؛ للخروج من الأزمة الحالية في ظل ظروف صحية تعيشها البلاد مع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح بركات، أن المشكلة تكمن في قلة وعي المواطنين؛ فلديهم مخاوف من التبرع داخل المستشفيات، حتى لا يلتقطوا العدوى بفيروس كورونا، وهذا أمر غير صحيح، مضيفًا أن المشكلة بدأت تظهر مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تم على إثرها إلغاء جميع التجمعات البشرية والنشاطات ومنها الجامعات والمساجد ومراكز الشباب والميادين التي كانت حملات الدم تعتمد عليها.

وطالب النائب بإطلاق المزيد من حملات التوعية الإلكترونية؛ لحث المواطنين على التوجه إلى بنوك الدم والتبرع وتوعيتهم بأهمية التبرع لإنقاذ حياة مرضى السرطان ومصابي الحوادث والطوارئ.