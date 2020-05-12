وزير النقل: تنفيذ 33 كوبري أعلى المزلقانات كمرحلة أولى

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كتب - أسامة علي:

واصل كامل الوزير وزير النقل، جولته التفقدية بمحافظة بني سويف، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية التي تنفذها وزارة النقل، بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل.

وتفقد الوزير يرافقه محافظ بني سويف، مشروع إنشاء كوبري المديرية ببني سويف، أعلى مزلقان السكة الحديد، والذي تبلغ تكلفته 90 مليون جنيه وطوله 540 متر وعرضه 8 متر، والذي تنفذه النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

وشدد الوزير على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، وأن يتم تكثيفها لسرعة الإنجاز ليتم الانتهاء من المشروع نهاية أغسطس القادم، مضيفا أنه سيساهم في تحقيق السيولة المرورية وفك الاختناقات المرورية ومنع التكدُّس في ميدان المديرية الذي يعتبر من أكثر ميادين المحافظة كثافة.

وأكد الوزير، أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بإقامة كباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة بهدف حل الاختناقات المرورية، وتسهيل انتقال المواطنين، وتأمين عبورهم فوق المزلقانات وتأمين مسير القطارات، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ 33 كوبري أعلى المزلقانات كمرحلة أولى.

وأوضح وزير النقل، أن الهيئة العامة للطرق والكباري تنفذ حاليا 254 عمل صناعي (160كوبري و94 نفق) على مستوى الجمهورية، سواء ضمن مشروعات محاور النيل أو على الطرق الرئيسية أو كباري علوية أو محاور ربط الموانئ البحرية بشبكة الطرق لفك الاختناقات المرورية وتحقيق انسيابية مرورية للمركبات والأفراد

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ كافة المشروعات، ومنها مشروعات الطرق والكباري، بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا"، لافتا إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات من أولويات وزارة النقل.

وأوضح أنه أصدر توجيهات مشددة بتعقيم وتطهير مواقع العمل والمعدات المستخدمة بشكل دوري ومستمر والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحاً، وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري، مع الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل والتأكيد على ارتدائها.