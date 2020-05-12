الوطنية للإعلام تنعى محاسبة بقطاع الأخبار توفت متأثرة بكورونا
كتب - مصطفى علي:
نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، ببالغ الحزن والأسى، رشا حلمي الجعفري المحاسبة بقطاع الأخبار، والتي وافتها المنية اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا.
وأكدت الرعاية الطبية بماسبيرو، أنه بمراجعة الملف الطبي للمحاسبة بقطاع الأخبار، تبين أنها تعالج من مرض السكر والتهاب مزمن بالكبد، وأن آخر دخول لها لمبنى ماسبيرو كان في الـ١٩ من مارس الماضي، لمنحها أجازة أمراض مزمنة طبقا لقرار رئيس الوزراء، ودخلت مستشفى حميات إمبابة يوم الأحد الماضى، وكانت تعاني من التهاب رئوى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ، الذى كان سببا في وفاتها في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباح اليوم الثلاثاء.
ونعت الرعاية الطبية المحاسبة بقطاع الأخبار، وتقدمت بخالص العزاء لأسرتها.
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