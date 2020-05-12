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"تحت أمر المجلس".. أول تعليق من إلهامي عجينة على قرار إحالته للتحقيق

08:00 م الثلاثاء 12 مايو 2020
"تحت أمر المجلس".. أول تعليق من إلهامي عجينة على قرار إحالته للتحقيق

النائب الهامي عجينة

كتب - أحمد علي

علق النائب إلهامى عجينة، على قرار الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، باستدعاءه للمثول أمام هيئة مكتب المجلس، للتحقيق معه بشأن واقعة فيديو مستشفى شربين قائلا:"أنا تحت أمر المجلس "

وقال عجينة فى تصريح لمصراوى، الثلاثاء:"إحالتي للتحقيق لا تعني أنني مخطئ، ولكن من الطبيعي ـن يقوم المجلس بالتحقيق في أي شكوى ترد إليه ضد أعضاءه".

وتابع:" سأدلي أمام هيئة المكتب بكافة تفاصيل الواقعة، خاصة أن ما قمت به يأتى في إطار ممارستي لدوري كنائب عن دائرة شربين، مضيفا:"مارست دوري الرقابي ".

وحول مدى إحالته للجنة القيم من قبل هيئة المكتب، بسبب واقعة نشره فيديو هاجم فيه إدارة مستشفى شربين عقب "عجينة " قائلا :"لست الخصم والحكم والقرار يرجع لهيئة المكتب"..

وقرر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، استدعاء النائب إلهامي عجينة، للمثول أمام هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين.

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