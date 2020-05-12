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دراما الأعلى للإعلام: إصدار تقرير نصف شهري عن مسلسلات رمضان

07:34 م الثلاثاء 12 مايو 2020
دراما الأعلى للإعلام: إصدار تقرير نصف شهري عن مسلسلات رمضان

مجدي لاشين رئيس لجنة الدراما

كتب - مصطفى علي:

قال مجدي لاشين، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم، لمناقشة إصدار تقرير نصف شهري عن الأعمال المعروضة خلال شهر رمضان في أول أسبوعين منه، ومن المقرر الانتهاء من صياغته غدا.

وأضاف لاشين في تصريح له اليوم، أن التقرير لن يتحدث عن مخالفات أو ملاحظات، كتقرير الأسبوعين الأول والثاني اللذان أصدرتهما اللجنة، ولكنه سيتناول الحالة الدرامية، وبيان ما إذا كان هناك تنوع في الموضوعات التي تناولتها المسلسلات أم لا.

مجدي لاشين لجنة الدراما مسلسلات رمضان 2020 المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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