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مفيش مجاملات.. وزير قطاع الأعمال يطالب البرلمان بحذف جملة أثارت غضبه

07:17 م الثلاثاء 12 مايو 2020
مفيش مجاملات.. وزير قطاع الأعمال يطالب البرلمان بحذف جملة أثارت غضبه

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

كتبت- ميرا إبراهيم:

شهدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشادة بين الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والنائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب؛ بسبب اعتراض الأخير على تشكيل الجمعية العمومية للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وقال فرغلي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، إن هناك تضارب مصالح في تشكيل الجمعية العمومية للشركة القابضة للنقل البحري والبري التي حققت هذا العام إيرادات بلغت 10،9 مليار جنيه وصافي ربح 4،7 مليار جنيه، وتقدمت بطلب إحاطة لشرح أسباب تعيين عضوين من القطاع الخاص في مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى، رغم أنه يفترض أنهما منافسان لأعمال الشركة، "وللأسف هناك مجاملات في الأمر".

وهو ما أثار غضب الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، قائلًا: "أتحفظ على لفظ المجاملات، مفيش مجاملات بتتم"، وهو ما اضطر النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، بحذف الجملة من المضبطة.

هشام توفيق أحمد فرغلي مجلس النواب وزارة قطاع الأعمال

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