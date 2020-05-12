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حدث في ٨ ساعات| توجيه رئاسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.. والجميع معرض للإصابة بكورونا

06:18 م الثلاثاء 12 مايو 2020
حدث في ٨ ساعات| توجيه رئاسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.. والجميع معرض للإصابة بكورونا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيه رئاسي بدعم مشروع البتلو وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وتهنئة الرئيس للعاملين بالتمريض في يومهم العالمي، وإعلان منظمة الصحة العالمية، بأن كل البشر معرضون للإصابة بكورونا

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي ملك البحرين رئاسة الجمهورية مصطفى مدبولي مجلس الوزراء يوم التمريض العالمي وزير الدفاع

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