حدث في ٨ ساعات| توجيه رئاسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.. والجميع معرض للإصابة بكورونا

كتب - أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيه رئاسي بدعم مشروع البتلو وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وتهنئة الرئيس للعاملين بالتمريض في يومهم العالمي، وإعلان منظمة الصحة العالمية، بأن كل البشر معرضون للإصابة بكورونا

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: