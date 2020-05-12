الأزهر يوجه التحية والتقدير للعاملين في مجال التمريض حول العالم
كتب - محمود مصطفى:
تقدم الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر، بخالص التحية والتقدير لجميع العاملين في مجال التمريض حول العالم، على ما يبذلونه من جهود مضنية وتضحيات كبرى، للحفاظ على أرواح الآخرين، خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي نعيشها، بسبب تفشي ظاهرة انتشار فيروس كورونا المستجد، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض.
وأكد الأزهر، في بيان له، الثلاثاء، أن الممَرضين والممَرضات والعاملين بالقطاع الصحي، هم اليوم أبطالٌ معركةٍ لا يقوى على النزول إلى ميادينها إلا المخلصون، الذين يتصدرون الصفوف الأولى لحماية النفس البشرية، على الرغم من تعرضهم للمخاطر.
وأكد الأزهر على تضامنه مع كافة الطواقم الصحية، ودعمه للدور الحيوي الذي يقومون به في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد، داعيا كافة الدول والمنظمات لدعمهم لإنقاذ البشرية من مخاطر هذا الوباء.
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