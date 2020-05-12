وزير الدفاع يلتقي طلبة الكليات والمعاهد العسكرية عبر الفيديو كونفرانس

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، طلبة الكليات والمعاهد العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، وأعضاء هيئة التدريس بالكليات عبر شبكة الفيديو كونفرانس، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أفراد القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية، والاطمئنان على كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، بما يوفر المناخ الآمن لأفراد القوات المسلحة بكل المنشآت التعليمية.

ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد الفريق أول محمد زكي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كل سبل الدعم لبناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل المسؤولية في حماية الوطن والدفاع عنه، مشيرًا إلى أن الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها بما يملكونه من إرادة قوية وعزيمة وإصرار على تحدي الصعاب.

وأدار القائد العام حوارًا مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، مشيدًا بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي.

وأشار القائد العام إلى أن القوات المسلحة تقوم بتنفيذ مهامها على الوجه الأكمل؛ لحماية الوطن وصون مقدساته وتأمين حدوده على كل الاتجاهات الاستراتيجية، بالتزامن مع تقديم كل سبل الدعم لمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة مخاطر فيروس كورونا، فضلاً عن الاستمرار في العمل المتواصل على مدار اليوم لإنجاز المشروعات القومية الكبرى التي تشرف على تنفيذها القوات المسلحة، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان من خلال اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية بكل مواقع العمل.

وأوصى القائد العام في نهاية اللقاء، بالحفاظ على الانضباط العسكري والقدرات البدنية والمهارية والثقة العالية بالنفس للطلبة؛ بما يمكنهم من تنفيذ المهام والواجبات المستقبلية المكلفين بها، وكذا استمرار التحصيل العلمي والقراءة والإطلاع الدائم والمستمر؛ ليكونوا قدوة لشباب مصر في العمل الجاد والاهتمام بالعلم والمعرفة.