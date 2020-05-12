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البيئة: حملة تفتيش على مخزن تجميع مخلفات طبية بالفسطاط

03:32 م الثلاثاء 12 مايو 2020
البيئة: حملة تفتيش على مخزن تجميع مخلفات طبية بالفسطاط

حملة تفتيش

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة البيئة، إنها شنت حملة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي وبالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، استجابة لفحص شكوى واردة عن وجود مخزن تجميع مخلفات طبية خطرة بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة بمشاركة قسم شرطة مصر القديمة.

وتبين للحملة وجود مخزن على مساحة حوالي 1000 متر مربع يحتوي على كميات كبيرة تقدر بحوالي 10 أطنان تقريبا من المخلفات البلدية المختلطة بمخلفات المستشفيات.

كما أسفرت الحملة عن التحفظ على سيارة نقل تحمل 4 أطنان تقريبا من المخلفات الطبية والبلدية وذلك بمعرفة قسم شرطة مصر القديمة وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

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