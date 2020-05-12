جامعة الأزهر تقرر غلق مستشفى الزهراء بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا" مستند"

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بغلق مستشفى الزهراء الجامعي بالعباسية، التابع لكلية طب البنات بالقاهرة، بصفة مؤقتة بعد ثبوت حالات إيجابية بفيروس كورونا بمختلف الأقسام الداخلية، على أن يتم تعقيم المستشفى بالكامل واتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة فى هذا الشأن.

وجاء في القرار:" نظرا لظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمختلف أقسام مستشفي الزهراء الجامعي، يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والخاصة بالطب الوقائي ومكافحة العدوي، من عمليات التعقيم للمباني والتطهير لجميع أقسام المستشفي، وتقرر بصفة مؤقتة إغلاق المستشفي إلى حين الانتهاء من تلك الإجراءات".

في الوقت نفسه، قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على المستشفيات، إن الدكتورة نيرة مفتاح عميد كلية طب البنات بالقاهرة، أصيبت بفيروس كورونا بعد مخالطتها للمصابين بمستشفى الزهراء بالعباسية.

وأضاف صديق في تصريحات لمصراوي، أنه تم إجراء تحليلين للدكتورة نيرة مفتاح عميد كلية طب البنات، الأول كانت نتيجته إيجابية، والثاني كان سلبيا، مشيراً إلى أنه من المقرر إجراء تحليل ثالث لها.

وأشار المشرف العام على المستشفيات إنه تم رصد 14 حالة مصابة بكورونا بمستشفى الزهراء الجامعي بالعباسية، التابع لكلية طب البنات بالقاهرة، وتم عزلهم بالمستشفى التخصصي بمدينة نصر، نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف صديق، أن الإصابة جاءت من أحد العاملين بمطبخ المستشفى، والذي انتقل إليه من زوجته التي تعمل موظفة بالمبنى الإداري، ونقل إليها الفيروس من خارج المستشفى، مشيراً إلى أنه بعد إجراء المسح للمخالطين ال14 حالة المصابة، اكتشفنا 24 حالة إيجابية، ليصل العدد إلى 38.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر إلى أن الـ38 حالة عبارة عن" ثمان عمال بالمطبخ وموظفة والباقي من الطاقم الطبي"، كاشفاً أنه سيتم نقل الحالات للمستشفى التخصصي التابع للجامعة بمدينة نصر، والتي تم تخصيصها لعزل المصابين بالجامعة.

ولفت محمود صديق،إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع مستشفيي سيد جلال والحسين الجامعي لنقل المرضى الموجودين بالزهراء، إذ أنه من المقرر غلقها لمدة أسبوعين للتعقيم والتطهير.

ونوه إلى أنه تم غلق مبنى الطواريء بمستشفى الزهراء، يوم الخميس الماضي، مع بداية اكتشاف الحالات، وتوجد حالة بالعناية المركزة سيتم نقلها لمستشفى الصدر بالعباسية.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه سيتم إجراء 100 مسحة اليوم الأحد للمخالطين للحالات المصابة بمستشفى الزهراء الجامعي، لاكتشاف مدى ظهور حالات جديدة.