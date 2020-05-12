الصحة العالمية: كل البشر معرضون للإصابة بكورونا.. و3% نسبة الوفيات

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنه لا توجد مناعة ضد فيروس كورونا المستجد، وجميع البشر معرضون للإصابة به.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط عن طريق الفيديو، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأضافت: خطورة الفيروس تتمثل في 20% من الحالات، حيث يوجد 80% من المصابين يتم شفاؤهم بعلاج أعراض المرض ونسبة ضئيلة تحتاج إلى الحجز في المستشفيات، و5% فقط يحتاجون إلى الحجز في العناية المركزة، ونسبة الوفيات تتراوح من 2 إلى 3%.

وأكدت وجود تجارب متعددة للعلاجات، وتعمل منظمة الصحة العالمية مع جميع الجامعات والباحثين لتوفير علاج وتطعيم للمرض، مؤكدة أن أفضل وسيلة للحماية من المرض هو الوقاية.

وأكدت أهمية العزل بأماكن مخصصة للحالات الايجابية المصابة بفيروس الكورونا، ويتم العناية بهم بشكل كامل، وليس كل الدول قادرة على تخصيص أماكن للعزل، وعليه نوجه بتطبيق العزل المنزلى.

وأشارت إلى أن العزل المنزلى يحد من انتشار المرض والذى ينتقل عن طريق الرذاذ أو التخالط عن قرب، كما أنه يجب أن تكون مدة العزل المنزلى 14 يوما لحماية المجتمع من الإصابة بالمرض.

وأضافت أن هناك نقصا عالميا فى الكمامات، ونحاول تخصيصها للعاملين الصحيين، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطنين استخدام غطاء الوجه، ولكن فعاليته تكون محدودة.