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الصحة العالمية: كورونا ليس قاتلًا.. ولم نُلاحظ تحورًا له

01:36 م الثلاثاء 12 مايو 2020
الصحة العالمية: كورونا ليس قاتلًا.. ولم نُلاحظ تحورًا له

ريتشارد برنان

كتب - أحمد جمعة:

قال مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برنان، إن المنظمة لم ترصد أن تحورًا لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط عن طريق الفيديو، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

بدورها، قالت الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي للمنظمة، إن فيروس كورونا المستجد ليس قاتلًا، وتم إجراء تحليل جيني للفيروس، واتضح أنه مكون من عدة فصائل منها فيروسات الكورونا والسارس.

وأضافت: "كورونا فيروس جديد، ولا يوجد مناعة ضد المرض وجميع البشر معرضين للإصابة به"، موضحة أن خطورة الفيروس تمثل 20% حيث يوجد 80% من المصابين يتم شفائهم بعلاج أعراض المرض ونسبة ضئيلة تحتاج إلى الحجز في المستشفيات و5% فقط يحتاجون إلى الحجز في أسرة العناية المركزة ونسبة الوفيات تتراوح من 2 إلى 3%.

وأكدت أنه يوجد تجارب متعددة للعلاجات، وتعمل منظمة الصحة العالمية مع جميع الجامعات والباحثين لتوفير علاج وتطعيم للمرض مؤكدة أن أفضل وسيلة للحماية من المرض هو الوقاية.

وتابعت: "هناك أدوية بدأت تعطي نتائج في العلاج، وريمديسيفير الذي وافقت عليه هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تبين أن فاعلية العلاج متوسطة ونتمنى أن نرى علاجًا أفضل".

ريتشارد برنان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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