أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

أول تعليق من نقيبة التمريض بعد رسالة السيسي: لها أثر إيجابي كبير

01:08 م الثلاثاء 12 مايو 2020
أول تعليق من نقيبة التمريض بعد رسالة السيسي: لها أثر إيجابي كبير

الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيبة التمريض، إن الرسالة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأطقم التمريض في يومهم العالمي، لها أثر إيجابي كبير في نفوسهم خاصة خلال المرحلة الحالية التي يواجهون فيها من الخطوط الأمامية فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وتقدم الرئيس السيسي، بالتهنئة لجموع العاملين في مجال التمريض بمناسبة يوم التمريض العالمي، مؤكدًا أنهم يقدمون تضحيات غالية من أجل تلك الرسالة النبيلة، خاصة خلال تلك المرحلة الصعبة ويثبتون خلالها كفاءتهم، وإخلاصهم للوطن وأبنائه.

وأضافت نقيبة التمريض في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء: " أرسلت خطابا منذ حوالي أسبوع للرئيس السيسي، وطلبنا منه تقديم الدعم الأدبي والمعنوي للتمريض في هذه الفترة، وأن يوجه كلمة للتمريض في اليوم العالمي وأشكره على استجابته والرسالة التي وجهها لأفراد التمريض، والتي لها أثر كبير جدًا في نفوسهم".

وأوضحت أن التمريض يعمل في ظروف صعبة حاليا، ومن ثم يجب العمل على تهيئة ظروف صحية آمنة لهم، وتوفير المستلزمات الوقائية، ونحاول أن نحقق مطالبهم التي تساعدهم في تحقيق عملهم.

ولفتت إلى وفاة 6 حالات من التمريض خلال تأدية عملهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كوثر محمود نقيبة التمريض الرئيس السيسي أطقم التمريض فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

"الصحة العالمية": 22 ألف إصابة بكورونا بين الأطقم الطبية.. ومحاولات انتحار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9746

    عدد المصابين

  • 2172

    عدد المتعافين

  • 533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4142970

    عدد المصابين

  • 1427179

    عدد المتعافين

  • 283861

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الصحة العالمية" تعلق على مقترح تطبيق الحظر الكامل بمصر لمواجهة كورونا