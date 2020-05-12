أغانٍ وطنية ومهرجانات شعبية.. شاهد فرحة العائدين من الخارج داخل المدينة الجامعية بالأزهر

كتب- أسامة علي:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو من إقامة المصريين العائدين من الخارج داخل المدينة الجامعية بالأزهر الشريف.

ورصد مقطع الفيديو، الذي تتراوح مدته دقيقتَين وبضع ثوانٍ، حالة السعادة التي يعيشها العائدون من الخارج داخل أسوار المدينة الجامعية، والتعبير عن فرحتهم بتشغيل أغانٍ وطنية ومهرجانات شعبية، لقضاء ساعات الحجر الصحي التي تمتد إلى ١٤ يومًا، في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعلق يونس على الفيديو، قائلًا: "فقرة الترفيه، العالقون في المدينة الجامعية للأزهر.. ربنا يفرحكم جميعًا بالعودة إلى بيوتكم سالمين".

وكان رئيس مجلس الوزراء قد قرر تسكين العائدين من الخارج في المدن الجامعية أو نُزل الشباب للعزل الصحي لمدة 14 يومًا، وستتحمل الدولة تكلفة إقامتهم وإعاشتهم بالكامل، أما مَن يرغب في العزل الصحي في أحد الفنادق فسيتحمل تكلفة إقامته به.

وبدأت وزارة الطيران المدني في تسيير الرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين بسبب انتشار فيروس كورونا، بمختلف دول العالم، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على إعادة المصريين العالقين بمختلف دول العالم، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والسياحة.

وشكلت الحكومة لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة عدد من الوزراء لمتابعة ملف عودة العالقين، وإعادة المصريين بالخارج رغم إمكانات الدولة المصرية في ظل أزمة فيروس كورونا.