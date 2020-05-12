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السيسي يهنئ العاملين بالتمريض في يومهم العالمي: تضحياتكم غالية

12:55 م الثلاثاء 12 مايو 2020
السيسي يهنئ العاملين بالتمريض في يومهم العالمي: تضحياتكم غالية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - مصطفى علي:

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة لجموع العاملين في مجال التمريض بمناسبة يوم التمريض العالمي، مؤكدًا أنهم يقدمون تضحيات غالية من أجل تلك الرسالة النبيلة.

وقال الرئيس في تدوينة له على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي:

"في يوم التمريض العالمي، وبالأصالة عن نفسي وعن الشعب المصري العظيم، أقدم تحية تقدير واحترام للعاملين في مجال التمريض ممن يقدمون تضحيات غالية من أجل تلك الرسالة الإنسانية النبيلة التي يؤدونها بجد وشرف، خاصة خلال تلك المرحلة الصعبة ويثبتون خلالها كفاءتهم، وإخلاصهم للوطن وأبنائه".

السيسي يوم التمريض العالمي فيروس كورونا

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