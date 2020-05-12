وفاة موظفة بماسبيرو بعد إصابتها بـ"كورونا".. و"الإعلاميين" تصدر بيانا رسميا

كتب - مصطفى علي:

توفيت فجر اليوم الثلاثاء، رشا حلمي، بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث نعاها العديد من زملائها بالهيئة، عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كانت الموظفة أصيبت بالفيروس منذ أيام، وتم نقلها إلى مستشفى الحميات، وتولى عصام عزوز، رئيس رعاية ماسبيرو، متابعة حالتها حتى توفيت صباح اليوم أثناء علاجها.

ونعى مجلس نقابة الإعلاميين، في بيان، برئاسة الدكتور طارق سعدة، الزميلة رشا حلمي، وقال نقيب الإعلاميين: "فقدنا زميلة عزيزة كانت نموذجا ومثالا واضحا للالتزام في العمل الإعلامي، اللهم اغفر لها، وارحمها، واجعل أيام مرضها شفيعا لها.. رحم الله الزميلة رشا حلمي، وألهمنا وذويها الصبر والسلوان... إنا لله وإنا إليه راجعون".