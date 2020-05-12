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رئيس جهاز العاشر من رمضان: تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والداخلية لقطع أراضي الإسكان الاجتماعي

10:52 ص الثلاثاء 12 مايو 2020
رئيس جهاز العاشر من رمضان: تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والداخلية لقطع أراضي الإسكان الاجتماعي

المهندس خالد شاهين رئيس جهاز العاشر من رمضان

كتب-محمد عبدالناصر:

صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على خليج السويس، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والداخلية لمنطقة قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحيين ( ٢٩ ، ٣٠ ) وربطهما على المحاور الرئيسية بالمدينة، وذلك بأطوال حوالي ٦٦ كم وبتكلفة تبلغ نحو ٩٤ مليون جنيه.

وأضاف المهندس خالد شاهين، في بيان، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الطرق نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة، وبكفاءة وجودة عالية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، تكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، مع إتخاذ التدابير الإحترازية لحماية العاملين، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

خالد شاهين جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أراضي الإسكان فيروس كورونا عاصم الجزار وزير الإسكان

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