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5 مستندات مطلوبة لتوصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية.. تعرف عليها

09:00 ص الثلاثاء 12 مايو 2020
5 مستندات مطلوبة لتوصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية.. تعرف عليها

برج كهرباء - أرشيفية

كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الضوابط الجديدة، لقواعد توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض.

ويستعرض "مصراوي" في نقاط، المستندات المطلوبة لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية..

1- إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.

2- تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.

3- إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.

4- محضر استلام غرفة المحولات من اللجنة المختصة بالشركة بالنسبة للمنشآت السكنية التي سيتم تغذيتها على الجهد المتوسط.

5- محضر استلام غرفة المحولات من اللجنة المختصة بالشركة بالنسبة للمنشآت السكنية التي يتم تغذيتها على الجهد المنخفض بقدرة أكبر من 100 ك.ف.أ في القرى، 200 ك.ف.أ في المدن، أو إيصال سداد قيمة المبالغ المقررة في حالة عدم توفير الغرفة.

المنشآت السكنية الكهرباء وزارة الكهرباء التغذية الكهربائية

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