أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

بينهم ساويرس ورمضان.. "الصحة" تشكر شخصيات عامة وشركات لدعم مكافحة كورونا

01:31 ص الثلاثاء 12 مايو 2020
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب - أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر لكل من ساهم بجهود أظهرت تضافر وتكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لاجتياز أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة عبر حسابها على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "ساهم عدد من أبناء الوطن من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، بكثير من التبرعات العينية والمادية، والمستلزمات الطبية وغيرها بالمستشفيات".

ووجهت الوزارة الشكر لرجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس لتبرعه بمبلغ مليون و254 ألف جنيه كتجهيزات طبية، و100 ألف دولار تجهيزات طبية لمستشفى حميات الغردقة، وللفنان محمد رمضان لتبرعه بـ 300 ألف جنيه مستلزمات وقائية، ومطعم البرنس لتبرعه بـ 500 ألف جنيه نقدي، والفنانة ريهام حجاج لتبرعها بمليون جنيه، والفنان محمد صبحي لتبرعه بـ 300 ألف جنيه، وشركة أوراسكوم "سميح ساويرس" لتبرعه بمليون جنيه للمستلزمات وقائية.

هالة زايد وزارة الصحة فيروس كورونا نجيب ساويرس محمد رمضان إحنا أقوي من كورونا

الخبر التالى:

"بنيبع الكيلو بخسارة".. مزارعو البطاطس: "إحنا أول ضحايا كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9746

    عدد المصابين

  • 2172

    عدد المتعافين

  • 533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4142970

    عدد المصابين

  • 1427179

    عدد المتعافين

  • 283861

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إصابة 32 من الطاقم الطبي بمستشفى أحمد ماهر بكورونا.. و3 قرارات من الإدارة