يوفر الكثير على الدولة.. برلماني مطالبًا بدمج الجهات الثلاث لمياه الشرب والصرف الصحي

كتب- أحمد علي:

طالب النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، الاثنين، بدمج الجهات الثلاث الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي؛ وهي: الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب، في جهة واحدة.

وأضاف إسماعيل أن الجهات الثلاث تابعة لوزارة الإسكان، وبالتالي دمجها في جهة واحدة سيوفر الكثير على الدولة وأيضًا المواطنين، لافتًا إلى ضرورة البحث عن تعظيم الأصول من خلال وجود رؤية استثمارية، وأنه لا يوجد تنسيق بين معظم الهيئات، ومن المشكلات التي تواجهنا هو بناء عمارات وبعد ذلك نبحث عن الصرف الصحي لها.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اليوم، مشروع الموازنة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعالم المالي الجديد 2020- 2021، بحضور ممدوح رسلان رئيس الهيئة، وممثلي التخطيط والمالية.