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الصحة: "ضاحي" رئيسًا للتأمين الصحي.. و"محروس" نائبًا

12:26 ص الثلاثاء 12 مايو 2020
الصحة: "ضاحي" رئيسًا للتأمين الصحي.. و"محروس" نائبًا

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تعيين الدكتور محمد ضاحي رئيسًا لمجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، خلفًا للدكتور عماد كاظم.

وسبق أن عمل "ضاحي" رئيسا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومديرا لمستشفى شرم الشيخ الدولي.

كما أصدرت وزيرة الصحة، قرارًا بتكليف الدكتور علي محروس، نائبًا لرئيس مجلس إدارة التأمين الصحي لمدة 3 أشهر.

وسبق أن تولي "محروس" رئاسة إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة.

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هالة زايد محمد ضاحي هيئة التأمين الصحي وزارة الصحة

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