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وكيلة "قوى النواب": تعديلات قانون الوقاية من الأمراض المعدية تستهدف مواجهة "كورونا"

11:21 م الإثنين 11 مايو 2020
وكيلة "قوى النواب": تعديلات قانون الوقاية من الأمراض المعدية تستهدف مواجهة "كورونا"

النائبة مايسة عطوة

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشادت مايسة عطوة وكيلة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بالتعديلات التي أقرها مجلس النواب على القانون رقم 137 لسنة 1908 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، مشيرة إلى أن تلك التعديلات تستهدف إحكام السيطرة على انتشار الفيروس، وتوسيع صلاحيات وزارة الصحة في التعامل مع انتشار وباء كورونا.

وأوضحت عطوة في بيان لها، أن هذا المشروع دليل قوي على قدرة مجلس النواب على إخراج أفكار تشريعية قوية توازي قوة تشريعات الحكومة، منوهة إلى أن تطبيق تلك التشريعات على أرض الواقع ستساهم في منع كافة الممارسات السلبية، التي تصدر من قبل الأفراد في تعاملهم مع الأزمة.

ولفتت إلى أهمية النص على تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة، للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي.

مايسة عطوة لجنة القوى العاملة بالبرلمان فيروس كورونا الأمراض المعدية

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