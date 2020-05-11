برلمانية تخاطب الحكومة بشأن تجديد الإجازات السنوية للمصريين العاملين بالخارج



كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بخطاب لرئيس مجلس الوزراء بشأن تجديد الإجازات السنوية للمصريين في الخارج تلقائيًا وإعفائهم من النزول وفتح حساب لدفع رسوم التجديد.

وأشارت عجمي في خطابها، إلى أن جائحة كورونا المستجد، تسبيت في إيقاف حركة الطيران والسفر وتعثر عودة المصريين في الخارج، الأمر الذي سيشكل أزمة بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج وموظفي الحكومة المصرية العاملين بالخارج من حيث تجديد إجازتهم السنوية واضطرارهم للنزول لمصر لتجديد الإجراءات ودفع الرسوم اللازمة.

وأكدت أن نزول المصريين من الخارج لإنهاء إجراءات تجديد اجازاتهم السنوية في الخارج، سيكلف الدولة المصرية مبالغ كبيرة لا طائل منها، لاسيما وأن الدولة ستتحمل تكلفة حماية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لكم المصريين الذين سينزلون للتجديد، ومن ثم سيشكل خطر في زيادة نسبة الإصابة بالفيروس وفتح الباب أمام فرص زيادة انتقال العدوى.

وتابعت: "فضلًا عن أن نزول المصريين من الخارج سيشكل خسارة فادحة للاقتصاد المصري، لاسيما وأن تحويلاتهم الأجنبية للبنوك المصرية تمثل مصدر رئيسي في دعم الاقتصاد".

واقترحت السماح للمصريين بتجديد إجازتهم السنوية تلقائيًا، مع ترحيل رسوم التجديد إلى العام المقبل، أو فتح حساب بنكي لكل وزارة يخصص لجباية رسوم التجديد إلكترونيًا، من باب تقديم تسهيلات ومساعدات لإبقاء القائمين بالعمل فى الخارج بقدر الإمكان.