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إصابة مديرة المكتب الفني لوزيرة الصحة بفيروس "كورونا"

10:53 م الإثنين 11 مايو 2020
إصابة مديرة المكتب الفني لوزيرة الصحة بفيروس "كورونا"

فيروس كورونا

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن مدير المكتب الفني لوزيرة الصحة والسكان، أصيبت بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأضاف المصدر لـ"مصراوي"، اليوم الاثنين، إنه جرى نقلها إلى مستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعلية، مؤكدًا استقرار حالتها الصحية.

وبحسب وزارة الصحة، بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.

فيروس كورونا وزارة الصحة مستشفى أبوخليفة للعزل وزيرة الصحة

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كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9746

    عدد المصابين

  • 2172

    عدد المتعافين

  • 533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4142970

    عدد المصابين

  • 1427179

    عدد المتعافين

  • 283861

    عدد الوفيات

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