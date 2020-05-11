إصابة مديرة المكتب الفني لوزيرة الصحة بفيروس "كورونا"

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن مدير المكتب الفني لوزيرة الصحة والسكان، أصيبت بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأضاف المصدر لـ"مصراوي"، اليوم الاثنين، إنه جرى نقلها إلى مستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعلية، مؤكدًا استقرار حالتها الصحية.

وبحسب وزارة الصحة، بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.