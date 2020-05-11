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وصول 480 مصريًا من العالقين في الكويت

10:25 م الإثنين 11 مايو 2020
وصول 480 مصريًا من العالقين في الكويت

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، 3 رحلات استثنائية سيرتهم مصر للطيران وآيركايرو لعودة المصريين العالقين بالكويت، وعلى متنهم 480 مصريًا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

صرحت مصادر في المطار أن رحلة مصر الطيران وصلت المطار قادمة من الكويت وعلى متنها 150 مصريًا كانوا عالقين هناك، وتم إنهاء إجراءات وصولهم، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، كما وصلت رحلتان لشركة آيركايرو ضمت الأولى 165 مصريًا والثانية 165 مصريًا، ونقل جميع الركاب القادمين إلى المناطق المخصصة لعزلهم 14 يومًا، تنفيذًا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

مطار القاهرة الدولي الكويت شركة آيركايرو شركة مصر للطيران فيروس كورونا

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