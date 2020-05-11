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قبل العيد.. وكيل "النواب" يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة للحد من "كورونا"

10:06 م الإثنين 11 مايو 2020
قبل العيد.. وكيل "النواب" يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة للحد من "كورونا"

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الحكومةَ باتخاذ قرارات حاسمة قبل حلول عيد الفطر، باتخاذ نفس الإجراءات التي اتخذتها في عيد شم النسيم، وغلق كل الشواطئ والطرق المؤدية إليها، ومنع التنقل بين المحافظات، مطالبًا بضرورة توعية المواطنين بخطورة هذه التجمعات على انتشار فيرس كورونا.

ولفت وكيل مجلس النواب إلى أن الحكومة تعمل حتى الآن وَفق إجراءات صحيحة وجادة؛ للحد من انتشار "كورونا"، ولكن الأهم هو مدى استجابة المواطن لهذه التحذيرات، مشيرًا إلى أنه لا تزال هناك فئات لا تدرك خطورة الموقف.

وتابع وهدان بأن مطالبة نقابة الأطباء بالحظر الشامل لابد أن تكون وَفق دراسة؛ لأن هناك معايير أخرى تحكم الأمر لابد أن تكون محل نظر، وهو ما تعمل الحكومة عليه بإحداث توازن بين الاقتصاد والصحة؛ حتى لا يكون هناك تأثر مالي كبير وعدم تأثر الحياة المعيشية للبعض.

واعتبر وكيل البرلمان أن التعايش مع "كورونا" أمر لابد من اتخاذه؛ ولكن مع اتخاذ كل المحاذير والتدابير اللازمة من قِبَل كل فرد.

سليمان وهدان مجلس النواب فيروس كورونا

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