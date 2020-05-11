ليس وقت استعراض العضلات.. برلماني يستنكر واقعة "عجينة" وأطباء مستشفى شربين

كتب- أحمد علي:

أعرب اللواء عماد محروس، عضو مجلس النواب، عن أسفه واستنكاره الشديدَين لما قام به النائب إلهامي عجينة عضو مجلس النواب بشربين في محافظة الدقهلية، أثناء زيارته مستشفى شربين العام، وكيفية تعامله مع الفريق الطبي.

وقال محروس، في بيان له أصدره اليوم الاثنين، إن هذا التوقيت الحاسم ليس وقت العنترية على أطباء مصر؛ خصوصًا جموع الأطباء بجيش مصر الأبيض الذين يتصدون للموت في مواجهتهم الباسلة والبطولية يوميًّا مع فيروس كورونا في كل المستشفيات بصدور مفتوحة وقلوب لا تعرف الخوف وضمير لا يعرف التخاذل والهروب من المسؤولية مهما تعاظمت وتفاقمت.

وتابع البرلماني: "أضحى واضحًا وجليًّا للجميع كم الإصابات والوفيات ومدى الخطورة التي يواجهها أعضاء الأطقم الطبية على مستوى الجمهورية، في ظروف صعبة وقاسية تعرضهم وأسرهم إلى خطر العدوى".

واستطرد محروس: "مع كل ذلك وما يعانونه من أخطار يشيب من هولها الولدان، فيظهر النائب إلهامي عجينة مستعرضًا عضلاته على حساب هؤلاء من أبطال الجيش الأبيض الذين يقدمون أرواحهم فداء لمرضاهم، فيصر على أن يضع نفسه في موقف أقل ما يوصف أنه جريمة في حق المجتمع".

وتقدم اللواء عماد محروس بتحية قلبية إلى أطباء مصر عمومًا ومستشفي شربين خصوصًا، مؤكدًا للدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية، أن ما قام به النائب عجينة يتنافي وما تمر به البلاد من قمة الاحتياج إلى هؤلاء الأبطال، فليس الوقت مناسبًا مع ما قام به سيادة النائب إلهامي عجيبة.

وعقَّب محروس: "إنني أشجب بكل شدة هذه التصرفات غير المسؤولة وفي هذا الوقت الحرج، وحمي الله مصر حكومة وشعبًا من هذا الوباء الخطير، ومن هذه التصرفات الفردية التي لا تنم إلا عن تفكير قد أخطأت خطواته".